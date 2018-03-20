В Черемушках задержали предполагаемого афериста

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Черемушки задержали 21-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве.

В районе Черемушки задержан 21-летний житель столицы, который обманул пенсионерку на более чем на двести тысяч рублей.

На днях в полицию обратилась пожилая местная жительница. Она рассказала, что к ней в дверь позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником фирмы по установке систем фильтрации воды, уговорил заключить договор на установку дорогостоящего оборудования. Пенсионерка передала визитеру 240 тысяч рублей. После чего он пообещал выполнить работу в течение трех дней, и больше женщина его не видела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на предполагаемого злоумышленника. В ходе следствия выяснилось, что он изначально не собирался оказывать никаких услуг по установке фильтра для воды, и в договоре были прописаны реквизиты несуществующей фирмы. А полученные от аферы деньги молодой человек потратил по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), он отпущен под подписку о невыезде.