Жителя Ступина приговорили к 8 месяцам исправительных работ за убийство двух котов

Мировой судья 251 судебного участка Ступинского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который признан виновным в жестоком обращении с животными, мужчина получил восемь месяцев исправительных работ, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Установлено, что 10 декабря 2017 года Алексей Бекетов , находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной клетке в многоквартирном жилом доме в городе Ступино , убил двух котов.

«По приговору судьи Бекетову назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.