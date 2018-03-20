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Жителя Ступина приговорили к 8 месяцам исправительных работ за убийство двух котов
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Жителя Ступина приговорили к 8 месяцам исправительных работ за убийство двух котов 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Мировой судья 251 судебного участка Ступинского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который признан виновным в жестоком обращении с животными, мужчина получил восемь месяцев исправительных работ, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Установлено, что 10 декабря 2017 года Алексей Бекетов, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной клетке в многоквартирном жилом доме в городе Ступино, убил двух котов.
«По приговору судьи Бекетову назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Государственное обвинение в суде поддерживала Ступинская городская прокуратура.
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