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Около 30 российских преступников задержали в Белоруссии
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Около 30 российских преступников задержали в Белоруссии 

360tv.ru 5 часов назад
МВД Белоруссии провело спецмероприятие «Розыск», в ходе которого за два дня задержали 28 преступников, объявленных в розыск российскими правоохранительными органами. Об этом 20 марта сообщила пресс‐служба ведомства.
Всего оперативники задержали 204 бандита, из которых 91 скрывались в других странах. Также они нашли 115 без вести пропавших и установили местонахождение 545 должников по гражданским и экономическим делам.
В министерстве считают, что практика командирования сотрудников в соседние государства показала свою эффективность, так как большинство преступников было найдено в Москве и  Санкт-Петербурге, в которые были отправлены две оперативные группы.
Межгосударственный специальный комплекс мероприятий «Розыск» проводился МВД Белоруссии 14–15 марта.
Атамана казачьей общины 20 марта задержали в  Санкт-Петербурге
с двумя сообщниками. Их подозревают в вымогательстве. Они, вооружившись пистолетом и ножом, требовали у жертвы 220 тысяч рублей. Проводится расследование.
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