Около 30 российских преступников задержали в Белоруссии

МВД Белоруссии провело спецмероприятие «Розыск», в ходе которого за два дня задержали 28 преступников, объявленных в розыск российскими правоохранительными органами. Об этом 20 марта сообщила пресс‐служба ведомства.

Всего оперативники задержали 204 бандита, из которых 91 скрывались в других странах. Также они нашли 115 без вести пропавших и установили местонахождение 545 должников по гражданским и экономическим делам.

В министерстве считают, что практика командирования сотрудников в соседние государства показала свою эффективность, так как большинство преступников было найдено в Москве Санкт-Петербурге , в которые были отправлены две оперативные группы.

Межгосударственный специальный комплекс мероприятий «Розыск» проводился МВД Белоруссии 14–15 марта.

Атамана казачьей общины 20 марта задержали в Санкт-Петербурге

с двумя сообщниками. Их подозревают в вымогательстве. Они, вооружившись пистолетом и ножом, требовали у жертвы 220 тысяч рублей. Проводится расследование.