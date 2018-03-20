В Екатеринбурге начался суд над главным рекламщиком МУГИСО по делу о взятке 

В Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу начальника департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина, пишет URA.RU Ранее Разунина задержали сотрудники ФСБ при получении крупной взятки от рекламодателя через посредника. По версии следствия, за взятку Разунин должен был способствовать продвижению рекламы конкретной компании.
«Дата первого заседания будет назначена позже», — сообщили изданию в Кировском суде.