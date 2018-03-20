Сообщение об угрозе взрыва в управлении Федеральной почтовой связи по Подмосковью оказалось ложным 

Сообщение об угрозе взрыва в здании подмосковного управления Федеральной почтовой связи, расположенного в Восточном Измайлово, оказалось ложным, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Кинологи проверили здание подмосковного управления Федеральной почтовой связи на ул. 12-я Парковая, д. 4. Взрывных устройств не обнаружено, вызов оказался ложным», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал о том, что полиция проверяет поступившее сообщение о якобы имеющейся угрозе взрыва в здании управления Федеральной почтовой связи по Московской области.