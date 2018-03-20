Полиция задержала рязанских железнодорожников за хищение дизтоплива

Перед судом предстанут работники одного из городских предприятий РЖД за кражу дизтоплива, сообщает пресс-служба Рязанского линейного отделения МВД России на транспорте.

По версии следствия, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов Путевой машинной станции, имеющий доступ к хранилищу дизельного топлива, решил воспользоваться этим в корыстных целях. В помощь он взял себе знакомого, работающего в этой же организации водителем.

В назначенное время водитель прибыл служебной машине на территорию Путевой машинной станции с восьмью металлическими емкостями по 200 литров каждая, и подогнал его к топливной колонке.

Мастер вскрыл замок и стал заправляться дизтопливом. Когда все имеющиеся в кузове емкости были заполнены, злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны транспортными полицейскими. Ущерб, который преступники могли причинить железной дороге, составил более 43 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное следственным отделом Рязанского ЛО МВД России, передано в суд.