Полиция проверяет версию о смерти Глушкова во время развлечений с партнером 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Друг Николая Глушкова сообщил, что он мог умереть во время игры со своим любовником, полиция проверяет данную версию. Об этом сообщает Daily Mail.
"Я думаю, он жил один, но его партнер часто оставался у него и был в его доме в ночь смерти", — заявил знакомый. Он также отметил, что мужчина был вместе с дочерью Глушкова, когда та обнаружила тело отца.
По его словам, партнера Глушкова звали Денис. Ему было около 20 лет, и он тоже был из России.
Неназванный друг Глушкова также отметил, что Николай был сторонником традиционных отношений в молодости, но позднее стал предпочитать однополые связи.
"Полагаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, в которой что-то пошло не так", — добавил он.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК России заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.