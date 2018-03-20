Полиция проверяет версию о смерти Глушкова во время развлечений с партнером

"Я думаю, он жил один, но его партнер часто оставался у него и был в его доме в ночь смерти", — заявил знакомый. Он также отметил, что мужчина был вместе с дочерью Глушкова, когда та обнаружила тело отца.

По его словам, партнера Глушкова звали Денис. Ему было около 20 лет, и он тоже был из России

Неназванный друг Глушкова также отметил, что Николай был сторонником традиционных отношений в молодости, но позднее стал предпочитать однополые связи.

"Полагаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, в которой что-то пошло не так", — добавил он.