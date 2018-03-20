В Ингушетии полицейские изъяли 100 доз зомби-наркотика

Синтетический наркотик изъяли у жителя Пригородного района, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.

Известно, что мужчина ехал в автомобиле, за рулем которого был его знакомый — житель соседней республики.

При личном досмотре на посту ДПС , правоохранители обнаружили у мужчины наркотик «PVP» или, как его еще называют, зомби-наркотик. Против 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, а также хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом 500 тысяч рублей.