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В Ингушетии полицейские изъяли 100 доз зомби-наркотика
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В Ингушетии полицейские изъяли 100 доз зомби-наркотика 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Синтетический наркотик изъяли у жителя Пригородного района, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.
Известно, что мужчина ехал в автомобиле, за рулем которого был его знакомый — житель соседней республики.
При личном досмотре на посту ДПС, правоохранители обнаружили у мужчины наркотик «PVP» или, как его еще называют, зомби-наркотик. Против 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, а также хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом 500 тысяч рублей.
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