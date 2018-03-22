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Ярошук: я еще много хорошего сделаю для Калининграда
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Ярошук: я еще много хорошего сделаю для Калининграда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Поверьте, я очень способный, очень коммуникабельный. Я ещё много хорошего сделаю для Калининграда и калининградцев и принесу денег в различные программы. Связь с городом терять не буду и буду работать на благо своих земляков», — цитирует экс-градоначальника «Калининград.Ru».
Ранее Ярошук заявил, что займет федеральную должность, чтобы лучше помогать калининградцам.
Напомним, вчера Александр Ярошук объявил об уходе с поста мэра. Исполнять должность мэра будет заместитель главы администрации Калининграда, глава комитета финансов Наталья Дмитриева.
Фото: архив ФедералПресс
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