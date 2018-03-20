В день выборов президента РФ у саратовчанки украли сумку

Личная вещь пропала со смартфоном и едой.

Кража была совершена из камеры хранения в магазине на ул. Измайлова.

По данным ГУ МВД России по Саратовской области, 43-летняя женщина не обнаружила своей сумки в камере хранения в магазине на Измайлова, 19. Там у женщины находился телефон honor 5-с и различные продукты питания. Общая стоимость похищенного приближалась к 10 000 рублей.

Однако злоумышленника удалось задержать уже на следующий день после совершения преступления — 19 марта 2018 года. Выяснилось, что задержанным оказался 49-летний безработный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.2 УК РФ (кража). Кроме того, похищенные вещи гражданки у грабителя удалось изъять.