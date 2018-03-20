Верховный суд отказал в апелляции похитителю девочки в Оренбурге 

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Юрия Тиунова, во вторник, 20 марта. Суд оставил приговор Пермского краевого суда в отношении подсудимого без изменений.
Юрий Тиунов был приговорен к пожизненному заключению в конце декабря прошлого года. Он обвинялся в изнасиловании, похищении и убийстве детей на территории Пермского края и Оренбургской области. Материалы дела занимают 42 тома.
Первое преступление он совершил в Краснокамске в 2011 году. Его жертвами стали два мальчика. В 2013 году Тиунов повторил преступление и убил ребенка для сокрытия следов.
Последнее преступления он совершил в Оренбурге в январе 2017 года. Тогда Тиунов совершил попытку похищения двух девочек 9 и 11 лет, а затем похитил 12-летнюю школьницу. Правоохранительные органы совместно с волонтерами задержали Тиунова на городской свалке. Серьезного физического вреда школьнице он причинить не успел.