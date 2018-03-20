Поймали вора по «неволе»

Как сообщает МВД РК, задержан грабитель. который подозревается в двух кражах. Первое преступление он совершил в начале февраля. О данном факте в полицию сообщила администрация одного из магазинов бытовой техники. Мужчина пришел в магазин. под видом покупателя и попросил показать ему смартфон. как только консультант отдал в руки гаджет, тот бросился бежать. Цена смартфона составила 4000 рублей.

Грабитель быстро вошел во вкус и на следующий день отправился в другой магазин электроники. где подобным способом присвоил себе смартфон по цене 6500 рублей.

По двум фактам кражи были возбуждены уголовное дела по статье 161 ч.1.

Когда полиция преступила к расследованию, то задержала жителя Петрозаводска . Сейчас он признался в содеянном. Он пояснил. что находиться в трудной жизненной ситуации и не имеет денег для существования, а продав смартфоны он смог выручить денежные средства.

Сейчас с мужчины взяли подписку о невыезде.