Ещё
Поймали вора по «неволе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поймали вора по «неволе» 

Карельские вести 6 часов назад
Как сообщает МВД РК, задержан грабитель. который подозревается в двух кражах. Первое преступление он совершил в начале февраля. О данном факте в полицию сообщила администрация одного из магазинов бытовой техники. Мужчина пришел в магазин. под видом покупателя и попросил показать ему смартфон. как только консультант отдал в руки гаджет, тот бросился бежать. Цена смартфона составила 4000 рублей.
Грабитель быстро вошел во вкус и на следующий день отправился в другой магазин электроники. где подобным способом присвоил себе смартфон по цене 6500 рублей.
По двум фактам кражи были возбуждены уголовное дела по статье 161 ч.1.
Когда полиция преступила к расследованию, то задержала жителя Петрозаводска. Сейчас он признался в содеянном. Он пояснил. что находиться в трудной жизненной ситуации и не имеет денег для существования, а продав смартфоны он смог выручить денежные средства.
Сейчас с мужчины взяли подписку о невыезде.
Карельские вести: последние новости
В столице Карелии подросток катался по городу на угнанном «Москвиче» Угнали трактор и решили сдать на металлолом. В день Патрика попал в полицию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России76
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса386
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение