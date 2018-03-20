Автоинспектор из видеоролика в Инстаграме заподозрен во взятке

Видео в пятигорском паблике социальной сети с водителем, передающим деньги сотруднику ДПС , помогло возбудить уголовное дело, сообщили STAV.AIF.RU в краевом управлении Следственного комитета По данным следствия, 16 февраля на одной из пятигорских улиц автоинспектор остановил автомобиль под управлением жителя Санкт-Петербурга за то, что тот якобы выехал на встречную полосу движения. Второй инспектор разъяснил, что за это грозит, и предложил передать ему 10 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности. Водитель смог дать только восемь тысяч рублей. На этом полицейский оставил водителя в покое. Теперь алчный инспектор подозревается в мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Действиям петербуржца тоже будет дана правовая оценка.