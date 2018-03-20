Продавец изгнала грабителя-рецидивиста из магазина

Продавец одного из думиничских магазинов автотоваров сумела в одиночку отразить нападение грабителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калуге, тот в грубой форме потребовал отдать ему выручку. Но продавец не растерялась. Она ответила грабителю на доступном ему языке и вытолкала его взашей из магазина. Через некоторое время грабитель был задержан. Им оказался 32-летний нигде не работающий житель Калуги. Ранее он уже был судим. В Думиничах мужчина гостил у родственников. В попытке ограбления он сознался и в содеянном раскаялся, сообщив полицейским, что деньги ему были нужны на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 161 («Грабеж»). С неудавшегося грабителя взята подписка о невыезде.