В Курской области подростка подозревают в похищении 14-летней девочки

16-летнего жителя Курской области подозревают в похищении 14-летней школьницы, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 16 января подросток взял автомобиль родителей и подъехал на нём к школе в Курской области, где училась его 14-летняя бывшая подруга.

Увидев девушку, он предложил подвезти её до дома, но она отказала. Тогда парень силой усадил школьницу в автомобиль и поехал в Старый Оскол. Когда автомобиль остановился в районе базы отдыха «Улыбка», девушке удалось сбежать из машины.

Водитель, проезжавший мимо, заметил борьбу молодых людей и пришёл на помощь девушке. На своем автомобиле он отвёз её обратно к родителям.

Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Вскоре ему предъявят обвинение в похищении.