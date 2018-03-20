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В Курской области подростка подозревают в похищении 14-летней девочки
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В Курской области подростка подозревают в похищении 14-летней девочки 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
16-летнего жителя Курской области подозревают в похищении 14-летней школьницы, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 16 января подросток взял автомобиль родителей и подъехал на нём к школе в Курской области, где училась его 14-летняя бывшая подруга.
Увидев девушку, он предложил подвезти её до дома, но она отказала. Тогда парень силой усадил школьницу в автомобиль и поехал в Старый Оскол. Когда автомобиль остановился в районе базы отдыха «Улыбка», девушке удалось сбежать из машины.
Водитель, проезжавший мимо, заметил борьбу молодых людей и пришёл на помощь девушке. На своем автомобиле он отвёз её обратно к родителям.
Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Вскоре ему предъявят обвинение в похищении.
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