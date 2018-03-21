Житель Екатеринбурга убил и сжег знакомого во время застолья

16 марта житель села Клевакинское обратился в полицию и сообщил о пропаже отца, который работал сторожем в местном магазине. В ходе поисков полицейские обнаружили костровище с костями, похожими на человеческие. Останки принадлежали 51-летнему пропавшему.

Подозреваемым по делу оказался 31-летний житель Екатеринбурга , который ранее уже бывал судим за употребление и хранение наркотиков. Он создался в содеянном и сообщил, что убийство было совершено во время застолья. Мужчины поссорились, и это стало причиной убийства.

«Преступление было совершенно после совместного «фуршета» на глазах еще у одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратиться его жизнь, как свидетеля — вопрос скорее риторический», — отметил полковник Горелых.

Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.