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Житель Екатеринбурга убил и сжег знакомого во время застолья
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Житель Екатеринбурга убил и сжег знакомого во время застолья 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
16 марта житель села Клевакинское обратился в полицию и сообщил о пропаже отца, который работал сторожем в местном магазине. В ходе поисков полицейские обнаружили костровище с костями, похожими на человеческие. Останки принадлежали 51-летнему пропавшему.
Подозреваемым по делу оказался 31-летний житель Екатеринбурга, который ранее уже бывал судим за употребление и хранение наркотиков. Он создался в содеянном и сообщил, что убийство было совершено во время застолья. Мужчины поссорились, и это стало причиной убийства.
«Преступление было совершенно после совместного «фуршета» на глазах еще у одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратиться его жизнь, как свидетеля — вопрос скорее риторический», — отметил полковник Горелых.
Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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