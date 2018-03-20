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Киев просит Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой
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Киев просит Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Украинская сторона направила в Интерпол материалы для объявления в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец, передает «УНН».
"По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина России Владимира Тюрина для постановки его на учет в качестве разыскиваемого лица", — сказала Максимец.
Предприниматель являлся гражданским мужем Марии Максаковой до того, как она вышла замуж за Вороненкова.
Ранее сообщалось, что МВД Украины объявило в розыск бывшего мужа Максаковой.
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