Приговор по делу об организации торговли героином вынесен в Ростове-на-Дону

Женщина осуждена по обвинению в организации торговли героином в донской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, в 2016 году подсудимая с сообщниками создали организованную преступную группу для сбыта героина.

Для этого женщина привлекла своего родного брата, в обязанности которого входили перевозка партий наркотика в Ростов-на-Дону, а также его незаконный сбыт в городе через систему тайников.

За несколько месяцев 2016 года доход от незаконного бизнеса превысил 11 млн рублей.

Для легализации этих средств обвиняемая завела в банке на свое имя электронные счета, а также привлекла к системе финансовых операций банковские карты людей, не осведомленных о преступном происхождении денег.

Сообщается, в ходе обысков в рамках расследования дела об организации торговли героином правоохранители изъяли более 1 кг этого наркотика.

Суд приговорил женщину к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима

Приговор еще не вступил в законную силу.