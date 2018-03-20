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Приговор по делу об организации торговли героином вынесен в Ростове-на-Дону
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Приговор по делу об организации торговли героином вынесен в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Женщина осуждена по обвинению в организации торговли героином в донской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в 2016 году подсудимая с сообщниками создали организованную преступную группу для сбыта героина.
Для этого женщина привлекла своего родного брата, в обязанности которого входили перевозка партий наркотика в Ростов-на-Дону, а также его незаконный сбыт в городе через систему тайников.
За несколько месяцев 2016 года доход от незаконного бизнеса превысил 11 млн рублей.
Для легализации этих средств обвиняемая завела в банке на свое имя электронные счета, а также привлекла к системе финансовых операций банковские карты людей, не осведомленных о преступном происхождении денег.
Сообщается, в ходе обысков в рамках расследования дела об организации торговли героином правоохранители изъяли более 1 кг этого наркотика.
Суд приговорил женщину к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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