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ФАС возбудила дело против «Шереметьево» за дискриминацию таксистов
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ФАС возбудила дело против «Шереметьево» за дискриминацию таксистов 

BFM.RU 55 минут назад
Фото: Прайм
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении аэропорта «Шереметьево» из-за дискриминации таксопарков. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Накануне аналогичное дело было возбуждено ФАС против «Домодедово».
Антимонопольная служба ранее предупреждала, что намерена в первом квартале 2018 года потребовать от аэропортов увеличения количества допущенных на первую линию такси. В марте глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что воздушные гавани этого не сделали. Он пригрозил, что ФАС возбудит дела против «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово».
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