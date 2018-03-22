ФАС возбудила дело против «Шереметьево» за дискриминацию таксистов 

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении аэропорта «Шереметьево» из-за дискриминации таксопарков. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Накануне аналогичное дело было возбуждено ФАС против «Домодедово».
Антимонопольная служба ранее предупреждала, что намерена в первом квартале 2018 года потребовать от аэропортов увеличения количества допущенных на первую линию такси. В марте глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что воздушные гавани этого не сделали. Он пригрозил, что ФАС возбудит дела против «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово».