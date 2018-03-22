Что грозит телефонным шутникам?

Телефонные шутники звонят в разные инстанции. Они разыгрывают представителей власти, звёзд эстрады и кино. Были ли такие случаи в регионе?

Да, такие случаи были. В Пермском краевом суде рассказали, что судьям начали звонить неизвестные, которые представляются либо сотрудниками пресс-службы, либо руководителями суда. Звонящие просят предоставить информацию по конкретным административным, гражданским и уголовным делам, находящимся на рассмотрении у федеральных и мировых судей.

«В соответствии со ст. 294 УК РФ вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования правосудию является уголовно наказуемым деянием», — комментируют ситуацию в краевом суде.

Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. руб., арест до шести месяцев, принудительные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.