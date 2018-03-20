В Ярославской области житель Владимира пытался зарезать трех рабочих

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчины приехали из Владимирской области на заработки — в составе строительной бригады. Они жили вместе с арендованной квартире. Мужчини устроили застолье. В какой-то момент один из рабочих схватил нож и начал наносить удары трем знакомым. Один из мужчин уже ушел спать.

30-летний житель Владимира скончался от полученных травм. Также злоумышленник ранил двух мужчин. Один из потерпевших смог убежать на улицу и позвать на помощь. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.

Сейчас уголовное дело передано в суд.