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В Ярославской области житель Владимира пытался зарезать трех рабочих
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В Ярославской области житель Владимира пытался зарезать трех рабочих 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчины приехали из Владимирской области на заработки — в составе строительной бригады. Они жили вместе с арендованной квартире. Мужчини устроили застолье. В какой-то момент один из рабочих схватил нож и начал наносить удары трем знакомым. Один из мужчин уже ушел спать.
30-летний житель Владимира скончался от полученных травм. Также злоумышленник ранил двух мужчин. Один из потерпевших смог убежать на улицу и позвать на помощь. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
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