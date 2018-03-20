В Дагестане продолжается расследование незаконных инвалидностей. Осужден житель Кизилюрта

Осужден житель КизилюртаЗа хищение средств Пенсионного фонда на сумму более 353 тысяч осужден житель Кизилюртовского района.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

«В ходе следствия установлено, что в 2012 году, обвиняемый предоставил подложную справку в Пенсионный фонд о том, что его несовершеннолетняя дочь является инвалидом. За период с 2012 по 1 июнь 2016 года мошенником были похищены средства на сумму более 353 тысяч рублей», — передает пресс-служба следственного органа.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года и взыскан причинённый материальный ущерб.