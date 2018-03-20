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Пермяк сдал в металлолом угнанный автомобиль
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Над Су-57 нависла угроза

Пермяк сдал в металлолом угнанный автомобиль 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
52-летний житель села Лобаново обратился в полицию с заявлением об угоне. Пропавший автомобиль ВАЗ-21093 оценили в 12 тысяч рублей.
«По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они осмотрели место преступления, опросили возможных свидетелей, изъяли улики и приступили к поиску подозреваемого», — рассказали в МВД России по Пермскому краю.
Как выяснилось, угонщик разобрал ВАЗ и сдал его в металлолом. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого 19-летнего жителя села Лобаново. В отделе полиции парень признался в преступлении.
На время следствия юноша останется под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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