Пермяк сдал в металлолом угнанный автомобиль

52-летний житель села Лобаново обратился в полицию с заявлением об угоне. Пропавший автомобиль ВАЗ-21093 оценили в 12 тысяч рублей.

«По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они осмотрели место преступления, опросили возможных свидетелей, изъяли улики и приступили к поиску подозреваемого», — рассказали в МВД России по Пермскому краю

Как выяснилось, угонщик разобрал ВАЗ и сдал его в металлолом. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого 19-летнего жителя села Лобаново. В отделе полиции парень признался в преступлении.

На время следствия юноша останется под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».