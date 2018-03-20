Экс-сенатора от Смоленской области осудили за мошенничество

По данным прокуратуры, преступление он совершил в 2017 году, когда возглавлял региональное управления статистики. Смоленскую область в Совете Федерации он представлял в 2012 — 2015 годах.

Суд установил, что он получил 13 миллионов рублей от родственников одного из подсудимых, которые якобы должен был передать в правоохранительные и судебные органы. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учетом ряда смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 5 лет", — говорится в сообщении.

В качестве дополнительного наказания суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей.

Свою вину экс-сенатор признал полностью, суд признал его виновным в мошенничестве. Приговор в законную силу не вступил, отмечает прокуратура.