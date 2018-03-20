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Экс-сенатора от Смоленской области осудили за мошенничество
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Экс-сенатора от Смоленской области осудили за мошенничество 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Главный региональный
БРЯНСК, 20 мар — РИА Новости. Бывший сенатор от Смоленской области Анатолий Мишнев, взявший у родственников обвиняемого 13 миллионов рублей, чтобы якобы «отмазать» его от суда, приговорен к 4 годам 3 месяцам лишения свободы условно, следует из сообщения прокуратуры.
По данным прокуратуры, преступление он совершил в 2017 году, когда возглавлял региональное управления статистики. Смоленскую область в Совете Федерации он представлял в 2012 — 2015 годах.
Суд установил, что он получил 13 миллионов рублей от родственников одного из подсудимых, которые якобы должен был передать в правоохранительные и судебные органы. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учетом ряда смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 5 лет", — говорится в сообщении.
В качестве дополнительного наказания суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей.
Свою вину экс-сенатор признал полностью, суд признал его виновным в мошенничестве. Приговор в законную силу не вступил, отмечает прокуратура.
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