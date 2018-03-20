В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении

В дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1974 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что на торговую точку, в которой она работает продавцом, совершено нападение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли необходимые вещественные доказательства, просмотрели запись с камеры видеонаблюдения.

В ходе опроса потерпевшая сообщила полицейским, что в помещение торговой точки зашел мужчина с надетым чулком на голову и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник, продолжая угрожать, зашел за прилавок и, оттолкнув продавщицу, взял с витрины пачку сигарет. Нападавший попытался открыть кассовый аппарат, в котором находились денежные средства, но после нескольких неудачных попыток преступник, не завладев выручкой, скрылся с места преступления.

Со слов потерпевшей стражи правопорядка составили список примет нападавшего. Полученную информацию оперативный дежурный направил патрульным экипажам полиции, обеспечивающим общественную безопасность на улицах города.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила информацию о том, что совершить преступление мог ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель Тольятти 1993 года рождения. В результате проведенной проверки данный факт подтвердился. Оперативники установили его место нахождения и задержали. Подозреваемый пояснил полицейским, что пистолет был игрушечный.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники органов внутренних дел проверяют его причастность к иным противоправным деяниям.