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Безработного из Хорошево-Мневников задержали за хранение наркотиков
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Безработного из Хорошево-Мневников задержали за хранение наркотиков 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали на Карамышевской набережной подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
— В ходе личного досмотра ранее несудимого 32-летнего москвича полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе, данный материал является наркотической смесью на основе героина. Вес наркотика составил 2,68 грамма, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. (вт)
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