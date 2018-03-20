Безработного из Хорошево-Мневников задержали за хранение наркотиков

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали на Карамышевской набережной подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

— В ходе личного досмотра ранее несудимого 32-летнего москвича полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе, данный материал является наркотической смесью на основе героина. Вес наркотика составил 2,68 грамма, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. (вт)