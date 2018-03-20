Судят замначальника УГИБДД, получавшего диплом за счет подчиненных

Брянской области перед судом предстанет бывший заместитель начальника Управления ГИБДД по региону, получавший второе высшее образование на взносы личного состава. Подполковник полиции Дмитрий Лепетюха обвиняется в двух эпизодах по ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) и в одном эпизоде по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

По версии следствия, с октября 2014 года по декабрь 2016 года Лепетюха за вознаграждение оказал содействие по службе трем сотрудникам полиции. Так, автоинспектору, который оставил служебную машину без присмотра в стороннем автосервисе, пришлось заплатить Лепетюхе 20 000 руб., чтобы избежать претензий со стороны руководства. Другой подчиненный в обмен на покровительство оплачивал обучение подполковника в брянском филиале Московского психолого-социального университета, отдав в общей сложности за три семестра более 45 000 руб. Еще один полицейский за помощь в переводе на должность инспектора ДПС отблагодарил обвиняемого кофемашиной стоимостью почти 60 000 руб.