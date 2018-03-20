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Судят замначальника УГИБДД, получавшего диплом за счет подчиненных
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Судят замначальника УГИБДД, получавшего диплом за счет подчиненных 

Legal.Report 2 часа назад
В Брянской области перед судом предстанет бывший заместитель начальника Управления ГИБДД по региону, получавший второе высшее образование на взносы личного состава. Подполковник полиции Дмитрий Лепетюха обвиняется в двух эпизодах по ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) и в одном эпизоде по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).
По версии следствия, с октября 2014 года по декабрь 2016 года Лепетюха за вознаграждение оказал содействие по службе трем сотрудникам полиции. Так, автоинспектору, который оставил служебную машину без присмотра в стороннем автосервисе, пришлось заплатить Лепетюхе 20 000 руб., чтобы избежать претензий со стороны руководства. Другой подчиненный в обмен на покровительство оплачивал обучение подполковника в брянском филиале Московского психолого-социального университета, отдав в общей сложности за три семестра более 45 000 руб. Еще один полицейский за помощь в переводе на должность инспектора ДПС отблагодарил обвиняемого кофемашиной стоимостью почти 60 000 руб.
Правоохранительным органам стало известно о преступлениях в ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования областной полиции, признанных виновными в получении за шесть рабочих смен 32 взяток на сумму более 800 000 руб. (в 2017-2018 годах командир спецвзвода был осужден на 4 года колонии общего режима, четверо его подчиненных — на сроки от 1,5 до 4 лет и 9 месяцев). В октябре 2017 года замначальника УГИБДД задержали сотрудники регионального УФСБ совместно со службой собственной безопасности полиции. По решению суда он был помещен в следственный изолятор. Суд арестовал имущество подполковника, в том числе шесть земельных участков, квартира, два нежилых помещения и легковой автомобиль.
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