Ещё
Житель Волосово попался на краже двух тонн железнодорожных рельсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Волосово попался на краже двух тонн железнодорожных рельсов 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Сотрудники полиции задержали 50-летнего ранее судимого жителя Волосовского района, который промышлял воровством на железной дороге. За время своего неправомерного занятия он утащил более двух тонн рельсов.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе транспортной полиции, мужчина из корыстных побуждений разобрал более 34 метров железной дороги. После этого он погрузил около двух тонн награбленного металла в свой личный автомобиль и сдал всё в ближайшем пункте приёма, получив за это деньги.
Сообщается также, что ранее подозреваемый уже был судим за кражу и незаконную вырубку леса. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ivyborg.ru: последние новости
Мигранта, распространявшего детское порно через интернет, задержали в Петербурге Банду вымогателей из Ленобласти, похитивших пять человек, будут судить Двое жителей Луги скончались после застолья с "паленым" спиртным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»66
Трамп все-таки поздравил Путина92
Над Су-57 нависла угроза67
Посол РФ вызван в МИД Чехии116
Пригожин обрушился на Макаревича104
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение