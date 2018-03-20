Житель Волосово попался на краже двух тонн железнодорожных рельсов

Сотрудники полиции задержали 50-летнего ранее судимого жителя Волосовского района, который промышлял воровством на железной дороге. За время своего неправомерного занятия он утащил более двух тонн рельсов.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе транспортной полиции, мужчина из корыстных побуждений разобрал более 34 метров железной дороги. После этого он погрузил около двух тонн награбленного металла в свой личный автомобиль и сдал всё в ближайшем пункте приёма, получив за это деньги.

Сообщается также, что ранее подозреваемый уже был судим за кражу и незаконную вырубку леса. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».