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В Оренбургском районе многодетная мать задушила знакомую
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В Оренбургском районе многодетная мать задушила знакомую 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
33-летняя многодетная мать из Оренбургского района подозревается в убийстве знакомой.
17 марта в доме по улице Восточная поселка Чебеньки был обнаружен труп 58-летней хозяйки квартиры. Как сообщает СУ СК региона, женщина умерла от механической асфиксии.
Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали знакомую погибшей. По версии следствия, мать троих маленьких детей во время внезапно возникшей ссоры задушила свою приятельницу.
Стоит отметить, что фигурантка дела ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается.
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