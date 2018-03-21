В Оренбургском районе многодетная мать задушила знакомую

33-летняя многодетная мать из Оренбургского района подозревается в убийстве знакомой.

17 марта в доме по улице Восточная поселка Чебеньки был обнаружен труп 58-летней хозяйки квартиры. Как сообщает СУ СК региона, женщина умерла от механической асфиксии.

Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали знакомую погибшей. По версии следствия, мать троих маленьких детей во время внезапно возникшей ссоры задушила свою приятельницу.

Стоит отметить, что фигурантка дела ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.