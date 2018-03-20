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Жительница Колпино получила условный срок за избиение пьяного брата тяпкой
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Жительница Колпино получила условный срок за избиение пьяного брата тяпкой 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Жительница Колпино отделалась условным сроком за избиение своего брата тяпкой, передает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Приговор женщине был вынесен судом накануне.
По данным ведомства, в апреле 2017 года между братом и сестрой произошел конфликт. Женщина разозлилась на брата, который находился в состоянии алкогольного опьянение, и несколько раз ударила его по голове и телу тяпкой. При этом она держала инструмент зубьями перед, в результате чего мужчине были нанесены серьезные травмы.
Несмотря на ранения, посрадавший быстро простил сестру и на суде просил смягчить ей наказание. Женщина приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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