Костромича, который убил многодетную мать, приговорили к 14 годам

Жестокое убийство произошло в мае 2016 года. 34-летний мужчина не смог справиться с расставанием. По переписке он уговорил женщину встреиться с ним. Тогда житель Галича точно решил, что убьет женщину. Его не останавливал тот факт, что женщина была беременна. На тот момент у нее уже было трое детей.