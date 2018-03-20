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Костромича, который убил многодетную мать, приговорили к 14 годам
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Костромича, который убил многодетную мать, приговорили к 14 годам 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Жестокое убийство произошло в мае 2016 года. 34-летний мужчина не смог справиться с расставанием. По переписке он уговорил женщину встреиться с ним. Тогда житель Галича точно решил, что убьет женщину. Его не останавливал тот факт, что женщина была беременна. На тот момент у нее уже было трое детей.
На встречу мужчина пришел с ножом. Он отвел возлюбленную в лес и дважды ударил её — в голову и шею. Её тело злоумышленник спрятал под ветками. По решению суда он отправится в колонию строгого режима на 14 лет.
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