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Техническое образование помогло угонщику украсть дюжину автомобилей в Екатеринбурге
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Техническое образование помогло угонщику украсть дюжину автомобилей в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
По данным ведомства, с августа 2016 по август 2017 обвиняемый совершил 13 краж в Екатеринбурге, Арамили, Сысерти и Верхней Пышме. При этом мужчина предпочитал иномарки отечественному автопрому, и среди угнанных машин встречались «Тойоты», «Мазды», «Киа» и другие модели. Общая сумма ущерба владельцев составила 10 миллионов рублей.
Мужчина имел техническое образование, что облегчало взлом: он разбирал приборную панель, заводил мотор и уезжал. Также мужчина перепродавал краденные авто, что давало ему все возможности для сбыла краденных машин.
Попался угонщик во время кражи очередной «Тойоты». Случайный прохожий увидел преступника и вызвал полицию. Приехавшие на место правоохрантели задержали злоумышленника. В ходе расследования были установлены и другие жертвы угонщика.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, дело передано в Верх-Исетский суд для рассмотрения по существу.
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