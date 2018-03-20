Техническое образование помогло угонщику украсть дюжину автомобилей в Екатеринбурге

По данным ведомства, с августа 2016 по август 2017 обвиняемый совершил 13 краж в Екатеринбурге , Арамили, Сысерти и Верхней Пышме. При этом мужчина предпочитал иномарки отечественному автопрому, и среди угнанных машин встречались «Тойоты», «Мазды», «Киа» и другие модели. Общая сумма ущерба владельцев составила 10 миллионов рублей.

Мужчина имел техническое образование, что облегчало взлом: он разбирал приборную панель, заводил мотор и уезжал. Также мужчина перепродавал краденные авто, что давало ему все возможности для сбыла краденных машин.

Попался угонщик во время кражи очередной «Тойоты». Случайный прохожий увидел преступника и вызвал полицию. Приехавшие на место правоохрантели задержали злоумышленника. В ходе расследования были установлены и другие жертвы угонщика.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, дело передано в Верх-Исетский суд для рассмотрения по существу.