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Музыкальную технику на 5,2 тыс. долл. украли на юге Москвы у прихожанина евангельской церкви
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Музыкальную технику на 5,2 тыс. долл. украли на юге Москвы у прихожанина евангельской церкви 

Агентство «Москва» 1 час назад
На юге столицы у 56-летнего прихожанина христианской церкви украли аппаратуру стоимостью около 5,2 тыс. долл., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в конце мая прошлого года на ул. Чертановская. «Житель подмосковного Рошаля припарковал свой автомобиль Fiat Doblo у ресторана „Кружка“ и пошел в евангельскую церковь „Живая вера“. Через несколько часов мужчина вернулся к машине и обнаружил, что из багажника пропала музыкальная техника на сумму около 5,2 тыс. долл.», — пояснил источник.
Сотрудники полиции поинтересовались у потерпевшего, почему он так долго не обращался с заявлением. Мужчина ответил, что был очень занят, и нашел время лишь в марте текущего года.
В МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.
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