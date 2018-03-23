Музыкальную технику на 5,2 тыс. долл. украли на юге Москвы у прихожанина евангельской церкви

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в конце мая прошлого года на ул. Чертановская. «Житель подмосковного Рошаля припарковал свой автомобиль Fiat Doblo у ресторана „Кружка“ и пошел в евангельскую церковь „Живая вера“. Через несколько часов мужчина вернулся к машине и обнаружил, что из багажника пропала музыкальная техника на сумму около 5,2 тыс. долл.», — пояснил источник.

Сотрудники полиции поинтересовались у потерпевшего, почему он так долго не обращался с заявлением. Мужчина ответил, что был очень занят, и нашел время лишь в марте текущего года.

В МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.