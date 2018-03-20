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За кражу денег с банковских карт будут наказывать лишением свободы на срок до 6 лет
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За кражу денег с банковских карт будут наказывать лишением свободы на срок до 6 лет 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, вводящий наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет за хищение средств с банковских карт и виртуальных кошельков.
В первом чтении поправки в Уголовный кодекс, подготовленные главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его заместителем Игорем Дивинским и депутатом Михаилом Емельяновым, были приняты 11 октября 2017 года.
Согласно документу, кража с банковского счёта или кража электронных денежных средств может привести к наложению штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо к принудительным работам на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1,5 лет.
В зависимости от похищенных сумм срок наказания может составить 6 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.
Такое же наказание предусмотрено действующим законодательством за кражи, совершённые с незаконным проникновением в жилище и кражи в крупном размере.
В законопроекте также предлагается уточнить статью Уголовного кодекса о мошенничестве в сфере компьютерной информации.
Хищение с банковских счетов или электронных кошельков будет приравнено к хищению по предварительному сговору. Наказание за это предусматривается в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.
Сейчас при квалификации хищений с банковских карт применяются несколько статей Уголовного кодекса. Так, срок лишения свободы по статьям «кража» и «мошенничество» может достигать 2 лет, а статья «мошенничество с использованием платёжных карт» при отсутствии отягчающих обстоятельств не предусматривает лишения свободы вообще.
Кроме того, наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет будет введено за хищение чужого имущества с использованием поддельной или принадлежащей другому владельцу карты.
По действующему законодательству, мошенничество с использованием платёжных карт не предусматривает наказания в виде лишения свободы: оно наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года. Альтернативой может стать арест на 4 месяца.
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