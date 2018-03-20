Нижегородка поссорилась с сыном и убила его

фото nnovgorod.sledcom.ruНижегородка поссорилась с сыном и убила егоНижегородка обвиняется в убийстве собственного сына.

Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области , 50-летняя женщина проживала в одной из квартир в Автозаводском районе вместе со своим 28-летним сыном. Мужчина был иждивенцем, жил на пенсию матери, к тому же злоупотреблял спиртными напитками.

По версии следствия, вечером 17 марта родственники поссорились, в результате оскорбленная мать ударила сына ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался в городской больнице.

Возбуждено уголовное дело.