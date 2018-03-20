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Нижегородка поссорилась с сыном и убила его
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Нижегородка поссорилась с сыном и убила его 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото nnovgorod.sledcom.ruНижегородка поссорилась с сыном и убила егоНижегородка обвиняется в убийстве собственного сына.
Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области, 50-летняя женщина проживала в одной из квартир в Автозаводском районе вместе со своим 28-летним сыном. Мужчина был иждивенцем, жил на пенсию матери, к тому же злоупотреблял спиртными напитками.
По версии следствия, вечером 17 марта родственники поссорились, в результате оскорбленная мать ударила сына ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался в городской больнице.
Возбуждено уголовное дело.
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