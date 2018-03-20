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Житель Мценского района ушёл «раздетым» из больницы
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Житель Мценского района ушёл «раздетым» из больницы 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Сотрудники полиции Мценского района Орловской области раскрыли кражу дорогой куртки, принадлежащей местному жителю.
С заявлением о краже куртки стоимостью около 20 тысяч рублей в дежурную часть полиции обратился мужчина. Он рассказал сотрудникам полиции, что его верхнюю одежду похитили из коридора больницы, когда он навещал больного.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний житель Мценского района. Правоохранители изъяли у него похищенную куртку. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщение Житель Мценского района ушёл «раздетым» из больницы появились сначала на РИА 57.
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