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Челябинская полиция ищет подростков разбивших дорогой автомобиль
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Челябинская полиция ищет подростков разбивших дорогой автомобиль 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В ночное время неустановленные злоумышленники, находясь во дворе жилого дома, умышленно повредили автомашину иностранного производства, припаркованную у подъезда жилого дома, причинив владельцу автомашины, 1969 года рождения, материальный ущерб на сумму более 300 000 рублей.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление лиц, причастных к его совершению.
В отделе полиции «Курчатовский» Управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
«Сотрудники полиции изучили видеозапись с камеры наблюдения, установленной на месте совершенного преступления, на которой зафиксированы двое молодых людей, совершающих противоправные действия, связанные с повреждением автомобиля. Приметы подозреваемых: на вид от 14 до 19 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Один одет в куртку бирюзового цвета длинной выше колена, темные брюки, темный головной убор с козырьком, на ногах темная обувь, на втором — короткая темная куртка, темная шапка, светлые брюки, на ногах темная обувь», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном факте и личностях возможных подозреваемых, просьба сообщить в подразделение дознания отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску по телефону: 8 999-371-13-77.
Фото из видео ГУ МВД России по Челябинской области.
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