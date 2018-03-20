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Российского актера разыскивают по подозрению в избиении сожительницы
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Российского актера разыскивают по подозрению в избиении сожительницы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по игре в российских сериалах, по подозрению в избиении свей сожительницы, сообщает Агентство «Москва».
Вечером 17 марта в полицию на своего соседа заявила жительница дома № 38 в Путевом проезде. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между 34-летним Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, завершившийся избиением.
Подозреваемый с места происшествия скрылся. Женщину госпитализировали в ГКБ имени Пирогова. У нее диагностированы тупые травмы грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы.
По предварительным данным, подозреваемый бил женщину ногами и руками. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Наряднов появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица». В большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов.
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