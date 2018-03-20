Российского актера разыскивают по подозрению в избиении сожительницы

Полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по игре в российских сериалах, по подозрению в избиении свей сожительницы, сообщает Агентство «Москва»

Вечером 17 марта в полицию на своего соседа заявила жительница дома № 38 в Путевом проезде. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между 34-летним Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, завершившийся избиением.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Женщину госпитализировали в ГКБ имени Пирогова. У нее диагностированы тупые травмы грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы.

По предварительным данным, подозреваемый бил женщину ногами и руками. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.