Полицейская машина сгорела около здания Мосгорсуда

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Полицейский автомобиль загорелся около здания Мосгорсуда . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Около дома номер 8 по улице Богородский Вал загорелась полицейская машина. Пламя охватило весь салон автомобиля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас возгорание потушено.