Полицейская машина сгорела около здания Мосгорсуда 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полицейский автомобиль загорелся около здания Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Около дома номер 8 по улице Богородский Вал загорелась полицейская машина. Пламя охватило весь салон автомобиля", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас возгорание потушено.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт возгорания служебного транспорта по данному адресу. «Предварительно, причиной загорания стала неисправность электропроводки. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили в пресс-службе.