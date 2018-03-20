Ещё
Под Челябинском мужчину осудили на шесть лет за нападение на полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Челябинском мужчину осудили на шесть лет за нападение на полицейских 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Увельского района Челябинской области к 6 годам колонии общего режима за нападение с ножом на полицейских, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 22 июня 2017 года в одном из частных домов села Хомутинино мужчина в состоянии алкогольного опьянения касательно ударил ножом в руку полицейского, а затем бросил нож в другого сотрудника полиции. Полицейских вызвала его жена, так как он не пускал ее с ребенком в дом.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей», уточняется СУСК.
РИА Новости: последние новости
В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале На Алтае возбудили дело после избиения сверстницами школьницы Гражданину Китая дали 18 лет колонии за убийство супругов в Тамбове
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»66
Трамп все-таки поздравил Путина97
Над Су-57 нависла угроза71
Посол РФ вызван в МИД Чехии117
Пригожин обрушился на Макаревича108
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение