Под Челябинском мужчину осудили на шесть лет за нападение на полицейских 

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Увельского района Челябинской области к 6 годам колонии общего режима за нападение с ножом на полицейских, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 22 июня 2017 года в одном из частных домов села Хомутинино мужчина в состоянии алкогольного опьянения касательно ударил ножом в руку полицейского, а затем бросил нож в другого сотрудника полиции. Полицейских вызвала его жена, так как он не пускал ее с ребенком в дом.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей», уточняется СУСК.