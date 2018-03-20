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Саратовец продал один рубль за 10 тысяч рублей
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Саратовец продал один рубль за 10 тысяч рублей 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Житель Белгорода купил у жителя Саратова монету за 8 100 и остался без денег.
Коллекционную монету 1771 года уроженец Старого Оскола должен был получить по почте, но отправлять ценный груз никто даже и не собирался.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, нумизмат договорился о покупке монеты через Интернет. Продавец назначил мужчине сумму в 8 100 рублей за старинную монету 1771 года и попросил перевести их на карту.
Покупатель все свои обязательства выполнил и перевел необходимую сумму на банковскую карту, принадлежащей 68-летней женщине в Вольске.
Время шло, а посылки на почте так и не было. В итоге потерпевший нумизмат из Белгородской области сообщил об афере в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).
Позднее саратовские полицейские установят, что преступление совершил 38-летний житель Вольска, который уже дал признательные показания.
Кстати, так называемый «Пугачевский рубль» 1771 года выпуска (реальный, а не подделка и не фейк) весит более 18 граммов и весьма ценен среди коллекционеров. На некоторых аукционах цена на него доходит до полутора миллионов рублей.
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