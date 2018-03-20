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В Пензенской области 27-летний мотоциклист заплатит 200 тыс. руб за нетрезвое поведение
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Над Су-57 нависла угроза

В Пензенской области 27-летний мотоциклист заплатит 200 тыс. руб за нетрезвое поведение 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области водителю мотоцикла из Нижнеломовского района грозит до двух лет лишения свободы.
По данным пресс-службы регионального УМВД, инспекторы на улице Московской в селе Верхний Ломов задержали 27-летнего мотоциклиста, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. По результатам освидетельствования было установлено, что молодой человек сел за мотоцикл будучи пьяным. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
«По факту повторного нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному взысканию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — добавили в пресс-службе управления.
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