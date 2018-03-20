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Суд вынес приговор владелице отеля в Астрахани, где от угарного газа погибла семья
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Суд вынес приговор владелице отеля в Астрахани, где от угарного газа погибла семья 

ТАСС 3 часа назад
АСТРАХАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Суд в Астрахани приговорил к шести годам колонии собственницу расположенного в городе гостевого дома «Кристалл», где в марте прошлого года погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом во вторник сообщил журналистам старший помощник следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.
"Приговором Ленинского районного суда Астрахани собственнику гостевого дома назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", — уточнил Хегай.
8 марта 2017 года администратор гостевого дома «Кристалл» обнаружил в одном из номеров тела трех постояльцев, в том числе ребенка. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила от отравления угарным газом из-за установленной в номере неисправной газовой колонки.
В ходе расследования дела установили, что собственница гостевого дома не проверила состояние и работу дымовых каналов, а также не заключила договор об их проверке, очистке и ремонте. В ведомстве также отметили, что данный четырехэтажный гостевой дом ввели в эксплуатацию как частный дом, и он не отвечал требованиям безопасности, предъявляемых к гостевым домам.
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