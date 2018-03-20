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Нижегородка убила родного сына за тунеядство и пьянство
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Нижегородка убила родного сына за тунеядство и пьянство 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
50-летняя жительница Автозаводского района подозревается в убийстве родного сына, сообщили агентству Newsroom24 в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 17 марта на ул. Автомеханическая. Хозяйка жилья в ходе семейной ссоры ударила 28-летнего сына ножом в грудь. На следующий день мужчина умер в больнице.
Злоумышленница задержана. Она призналась в содеянном и рассказала, что причиной конфликта стало то, что молодой человек не работал, жил на ее пенсию, злоупотреблял алкоголем.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что нижегородка убила сына, опасаясь, что его украдут.
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