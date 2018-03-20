Нижегородка убила родного сына за тунеядство и пьянство

Преступление совершено 17 марта на ул. Автомеханическая. Хозяйка жилья в ходе семейной ссоры ударила 28-летнего сына ножом в грудь. На следующий день мужчина умер в больнице.

Злоумышленница задержана. Она призналась в содеянном и рассказала, что причиной конфликта стало то, что молодой человек не работал, жил на ее пенсию, злоупотреблял алкоголем.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородка убила сына, опасаясь, что его украдут.