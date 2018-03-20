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В Петербурге на АЗС двое показали пистолет и «заправились» из кассы на 68 тысяч рублей
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В Петербурге на АЗС двое показали пистолет и «заправились» из кассы на 68 тысяч рублей 

Интересант 3 часа назад
Полиция Кировского района Петербурга выясняет обстоятельства произошедшего минувшей ночью нападения на автозаправочную станцию.
Как стало известно, соответствующая информация на пульт стражам порядка поступила 20 марта около 03.40. Звонивший рассказал, что двое, угрожая похожим на пистолет предметом сотруднику АЗС на проспекте Народного Ополчения, похитили около 68 тысяч рублей.
«Проводится комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили сегодня в городском главке МВД РФ.
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