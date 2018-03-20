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В Москве женщина попыталась получить в банке 1 млн рублей по подложным документам
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В Москве женщина попыталась получить в банке 1 млн рублей по подложным документам 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
На юге Москвы задержали женщину, пытавшуюся получить банковский вклад в размере 1 миллиона рублей по подложным документам, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
В ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о мошенничестве. По словам менеджера одной из кредитных организаций, расположенной на Варшавском шоссе, неизвестная женщина, используя подложный документ на чужое имя, пыталась завладеть вкладом в размере около 1 миллиона рублей. Однако злоумышленница не довела свой умысел до конца, так как представленный ею документ вызвал сомнения у сотрудников банка. После этого женщина скрылась.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Донскому району на Варшавском шоссе задержана подозреваемая — 41-летняя приезжая. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
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