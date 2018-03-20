Убийца белого медведя пойдет под суд

Факт отстрела белого медведя на острове Вилькицкого зафиксирован в 2017 году. Злоумышленник убил животное, занесенное в Красную книгу, содрал с него шкуру для последующей продажи. Оставив шкуру на острове, он прибыл в село Гыда для поиска потенциального покупателя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Тазовского района. Расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд для вынесения приговора.