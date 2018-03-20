Врач из Саратовской области подделал больничные листы

Доктор из Дергачевского района поплатился рабочим местом и попал под суд.

В результате нечистого на руку врача признали виновным и приговорили к исправительным работам на один год.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, в октябре 2016 года и в июле 2017 — один из врачей Дергачевской районной больницы помог своей знакомой и выдал больничные листы совершенно здоровому человеку.

Врач-хирург сразу же попал под подозрение полицейских. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Злоумышленник до последнего отрицал свою вину, однако суд был непреклонен и назначил ему обвинительный приговор. Теперь недобросовестный врач обязан будет трудиться на исправительных работах целый год.