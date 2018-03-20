Ещё
Врач из Саратовской области подделал больничные листы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач из Саратовской области подделал больничные листы 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Доктор из Дергачевского района поплатился рабочим местом и попал под суд.
В результате нечистого на руку врача признали виновным и приговорили к исправительным работам на один год.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, в октябре 2016 года и в июле 2017 — один из врачей Дергачевской районной больницы помог своей знакомой и выдал больничные листы совершенно здоровому человеку.
Врач-хирург сразу же попал под подозрение полицейских. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Злоумышленник до последнего отрицал свою вину, однако суд был непреклонен и назначил ему обвинительный приговор. Теперь недобросовестный врач обязан будет трудиться на исправительных работах целый год.
Новости Саратова: последние новости
Саратовец продал один рубль за 10 тысяч рублей Дочь в Саратове забила мать табуретом и задушила поясом В день выборов президента РФ у саратовчанки украли сумку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»66
Трамп все-таки поздравил Путина97
Над Су-57 нависла угроза71
Посол РФ вызван в МИД Чехии117
Пригожин обрушился на Макаревича108
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение