Ещё
Китайцу дали 18 лет колонии за убийство супругов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гражданину Китая дали 18 лет колонии за убийство супругов в Тамбове 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Китая признан виновным в убийстве гражданских супругов и причинении вреда здоровью их малолетнему ребенку в Тамбове, суд приговорил злоумышленника к более чем 18 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК РФ.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему гражданину КНР. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2017 года осужденный находился в гостях у своих знакомых, где во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за денежного долга. После того, как гражданские супруги и двое их малолетних детей уснули, гость зашел к ним в комнату, разбудил мужчину и вновь потребовал вернуть долг, а затем нанес ему несколько ударов топором по голове. Супруга и дети, услышав шум, пытались остановить злоумышленника, однако он ударил одного из детей кулаком по голове, а женщине нанес множественные удары топором. Позднее потерпевшая, оказывая сопротивление, нанесла ему несколько ударов ножом, от которых осужденный потерял сознание.
Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 51-летнего мужчины, а его 38-летняя сожительница и осужденный были госпитализированы в больницу. Женщина от полученных ранений скончалась, добавили в СК.
РИА Новости: последние новости
В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале Трех жительниц Бурятии осудили за пытки над девушкой На Алтае возбудили дело после избиения сверстницами школьницы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»59
Трамп все-таки поздравил Путина80
Над Су-57 нависла угроза58
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора233
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение