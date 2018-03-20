Убил сокамерника во Владимире 

Фото с ресурса www.openpolice.ru Завтра Ленинский районный суд приступит к рассмотрению дела Джафара Мирзоева, обвиняемого в убийстве своего сокамерника в СИЗО. До этого Мирзоев уже получил пожизненный срок за ряд преступлений в составе банды «черных риэлтеров».
Следствием установлено, что Мирзоев содержался в СИЗО №1 города Владимира до рассмотрения апелляционной жалобы. Своего соседа по камере он задушил в ночь на 4 февраля прошлого года, но как сообщают в региональном Следкоме, до этого он нанес сокамернику несколько ударов ручкой, карандашом и лезвием.
Убийство Мирзоев совершил из-за личной неприязни.