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Убил сокамерника во Владимире
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Убил сокамерника во Владимире 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса www.openpolice.ru  Завтра Ленинский районный суд приступит к рассмотрению дела Джафара Мирзоева, обвиняемого в убийстве своего сокамерника в СИЗО. До этого Мирзоев уже получил пожизненный срок за ряд преступлений в составе банды «черных риэлтеров».
Следствием установлено, что Мирзоев содержался в СИЗО №1 города Владимира до рассмотрения апелляционной жалобы. Своего соседа по камере он задушил в ночь на 4 февраля прошлого года, но как сообщают в региональном Следкоме, до этого он нанес сокамернику несколько ударов ручкой, карандашом и лезвием.
Убийство Мирзоев совершил из-за личной неприязни.
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